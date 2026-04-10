Ветеран советской космонавтики раскрыл секрет роли собаки Звёздочки в подготовке миссии Юрия Гагарина

К 65‑летию первого полёта человека в космос стал известен интересный факт о роли собаки Звёздочки в подготовке миссии Юрия Гагарина. Об этом стало известно из воспоминаний ветерана советской космонавтики Александра Серяпина, его слова приводит MK.ru.

Как собака Звездочка помогла Гагарину покорить космос
25 марта 1961 года, за 18 дней до гагаринского старта, состоялся ключевой испытательный полёт — на борту космического аппарата находилась собака Звёздочка. Её миссия полностью отработала программу предстоящего пилотируемого полёта: старт, выход на орбиту, один виток вокруг Земли, снижение и приземление. Полёт длился 106 минут — всего на две минуты короче гагаринского.

«Собачку эту, когда она появилась у нас, назвали Удачей. Вроде бы вполне подходящее имя для покорительницы космоса. Однако уже буквально накануне старта решено было дворняжку переименовать. Как мне говорили товарищи по институту, находившиеся на космодроме и участвовавшие в последних приготовлениях, на этом настоял сам Юрий Гагарин», — вспоминал Серпянин.

Будущий космонавт № 1 лично провожал четвероногую «коллегу» и заметил: «Мы, конечно, люди не суеверные, но удача нам самим нужна». Новое имя — Звёздочка — предложил, по слухам, тоже Гагарин.

После успешного возвращения Звёздочки Сергей Королёв заявил: «Техника готова к запуску человека в космос!». Через 18 дней прозвучало знаменитое гагаринское «Поехали!» — и подвиг собаки оказался в тени исторического полёта. В память о Звёздочке 20 лет назад в Ижевске установили памятник — в честь её вклада в освоение космоса перед историческим полётом Юрия Гагарина.