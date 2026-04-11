Луна после «Артемиды-2»: какие еще лунные миссии запланированы на будущее?

Космический корабль «Орион» благополучно обогнул Луну, доставив космонавтов миссии «Артемида-2» дальше, чем когда-либо прежде в истории человечества — и в будущем таких достижений будет больше. Журнал Smithsonian рассказал о том, какие лунные миссии планируются в ближайшее время, и какие цели они должны выполнить.

© NASA

NASA рассчитывает продолжить запуски на Луну в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Она предназначена для такого, чтобы масштабировать способность частных компаний доставлять на орбиту и лунную поверхность грузы NASA, а также выполнять миссии агентства. По сути, организации, заключившие контракт, будут подбирать заказы «в попутчики».

CLPS планирует доставить на Луну более 60 инструментов NASA к 2028 году — гораздо быстрее, чем было возможно в прошлом. Если бы агентство реализовывало программу только своими силами, то на один запуск бы потребовались годы, но участие сторонних компаний в разы ускоряет темпы. Помимо роста индустрии CLPS также благоприятно повлияет и на науку.

По мере повышения количества запусков, лунные миссии смогут перевозить больше экипировки на Луну для опытов NASA, других космических агентств и частных компаний. А это поможет, например, изучить добычу ресурсов на поверхности и влияние лунной пыли на человеческое здоровье. Не говоря уже о том, что внимание ученых привлекает южный полюс Луны, где находятся залежи водяного льда.

Так, в июле 2026-го уже состоится первый важный пуск. Луноход Griffin от фирмы Astrobotic должен доставить на Луну целый ряд грузов в рамках миссии Griffin Mission One, целью которой является кратер Нобиле близ южного полюса. В 2024-м компания уже попыталась запустить аппарат под названием Peregrine One, но он так и не достиг пункта назначения из-за протечки топлива. Чтобы аппарат не превратился в космический мусор, Astrobotic позволила ему сгореть в атмосфере Земли над южной частью Тихого океана.

Firefly Aerospace, компания, первой совершившая коммерческую посадку на Луну в 2025-м, надеется повторить свой успех и в 2026 году. Blue Ghost Mission 2 нацелена на дальнюю сторону Луны, из-за чего инженерам предстоит отправить сразу два аппарата. Один приземлится на поверхность, а второй останется на орбите, выполняя роль мобильного ретранслятора для передачи информации на Землю.

Blue Origin тоже участвует в исследовании Луны. Луноход Blue Moon Mark 1 крупнее аналогов; он призван протестировать критические для человеческой активности технологии. Ожидается, что он станет первым аппаратом, работающим на криогенном топливе — ультрахолодной смеси жидкого водорода и кислорода. А Intuitive Machines хочет отправить свой луноход IM-3 в Рейнер Гамму: одно из «лунных завихрений», которые связывают с магнитными аномалиями.

Китай собирается запустить миссию «Чанъэ-7» во второй половине 2026 года; если все пройдет по плану, то она доставит на Луну первый прямой зонд для поиска водяного льда на южном полюсе.

Роботизированные полеты на Луну — не просто тесты или курьерские полеты. Они помогут наладить лунную инфраструктуру: транспорт, пригодные для жизни убежища, энергостанции, оборудование для связи. А в совокупности эти вещи будут поддерживать будущие миссии по исследованию Луны: в идеале будущим колонистам вообще не придется везти с собой какую-либо технику или ресурсы.

Пожалуй, одна из самых ценных перспектив Луны — добыча льда на южном полюсе для производства ракетного топлива, ведь воду можно разделить на кислород и водород. Первый может помочь людям дышать, а если совместить его со вторым при очень низкой температуре, то получится ультрахолодное топливо.

Правда, для этого нужно преодолеть ряд достаточно серьезных трудностей. В лунные полярные ночи температуры падают до -200 градусов Цельсия, поэтому любая экипировка, предназначенная для работы на южном полюсе Луны, должна быть очень устойчивой к столь низкой температуре.