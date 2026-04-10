У «лунного» корабля проблемы: отменена часть программы возвращения

На обратном пути к Земле в космическом корабле «Орион», который впервые за десятилетия отправил астронавтов к Луне, зафиксировали утечку гелия, пишет arstechnica.com. Проблема возникла в системе, подающей давление к окислителю (тетраоксиду азота). Гелий используется для проталкивания компонентов топлива к двигателям.

Из-за неисправности NASA отменило запланированную демонстрацию ручного управления кораблем, чтобы потратить время на дополнительные проверки. При этом все включения двигателей прошли без отклонений, траектория полета совпадает с расчетной, а топлива израсходовано лишь около 40%. Утечка, по словам инженеров, оказалась примерно на порядок сильнее, чем наблюдалось на Земле, но все еще остается в допустимых пределах.

Аналогичная проблема фиксировалась еще в беспилотной миссии «Артемида-1» в 2022 году, и риск был признан допустимым. Однако теперь NASA рассматривает необходимость серьезной доработки конструкции клапанов. Ситуацию осложняет то, что сервисный модуль с клапанами (европейского производства) сгорит при входе в атмосферу, и инженеры не смогут изучить его после полета.

Главная задача миссии «Артемида-2» — испытательная, и полученные данные помогут подготовить следующие этапы программы. Планируется, что «Артемида-4» в 2028 году должна вернуть людей на поверхность Луны впервые с 1972 года. В NASA рассчитывают, что проблема с клапанами будет решена к тому моменту.