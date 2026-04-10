NASA отправит к Марсу первый в истории корабль с ядерным реактором

По данным, опубликованным в пресс-релизных материалах мероприятия NASA Ignition, была представлена концепция экспериментальной миссии на Марс с использованием ядерно-электрической двигательной установки.

© NASA

При этом важно отметить, что часть деталей проекта выглядит как предварительная концепция.

Общая идея миссии

Проект Space Reactor-1 Freedom (SR-1 Freedom) описывается как демонстрационная межпланетная миссия, цель которой — испытать ядерно-электрическую двигательную установку в реальных условиях полета к Марсу.

Ключевая идея заключается в использовании ядерного реактора не для прямой тяги, а для выработки электричества. Это электричество питает ионные двигатели на ксеноне, обеспечивая более экономичное, но длительное ускорение по сравнению с химическими ракетами.

Отдельно подчеркивается, что система отличается от классических ядерно-тепловых двигателей, таких как программа NERVA 1960-х годов, где тепло реактора напрямую разогревало рабочее тело для создания тяги.

Технологическая архитектура

В основе концепции — компактный реактор мощностью свыше 20 киловатт, работающий на низкообогащенном уране и диоксиде урана.

Для преобразования тепла в электричество используется замкнутый цикл Брайтона — термодинамический процесс, при котором газ нагревается, расширяется, вращает турбину и снова возвращается в систему. Полученная энергия распределяется между ионными двигателями и бортовыми системами.

Отдельный элемент конструкции — адаптация оборудования программы Lunar Gateway, в частности модуля энергоснабжения и двигательной установки Power and Propulsion Element (PPE). В текущей концепции он рассматривается как основа для межпланетного буксира.

Для защиты реактора планируется многослойное экранирование, включая материалы на основе карбида бора, снижающие радиационное воздействие на оборудование.

Полет и работа в космосе

После запуска аппарат должен выйти на траекторию перелета к Марсу. В течение первых часов развертываются солнечные панели, которые продолжают обеспечивать часть энергопотребления.

Далее активируется ядерный реактор, и основная тяга переходит на ионные двигатели. В описании проекта указано, что переход на ядерное питание должен произойти в течение примерно 48 часов после старта.

По расчетам концепции, перелет до Марса может занять около года при использовании такого типа двигательной установки.

Научная нагрузка и эксперименты

Одним из ключевых элементов миссии называется блок Skyfall — набор мини-вертолетов, концептуально основанных на опыте Ingenuity, который на Марсе превзошел первоначальные ожидания по числу полетов.

Планируется запуск трех подобных аппаратов для автономного исследования поверхности. Они смогут самостоятельно садиться, исследовать местность и выполнять разведку будущих зон посадки.

Дополнительно обсуждается оснащение георадаром для поиска подповерхностных структур, включая возможные залежи водяного льда, что критично для будущих пилотируемых миссий.

Также рассматривается участие студенческих научных приборов, что характерно для современных программ NASA.

Сроки и техническая реализация

В представленной концепции фигурирует ускоренный график разработки: начало активной подготовки оборудования — в ближайшие годы, интеграция систем — к 2028 году.

Запуск обозначен ориентировочно на декабрь 2028 года. В качестве возможного носителя упоминается ракета класса Falcon Heavy, способная выводить на межпланетные траектории значительные массы полезной нагрузки. Отдельно указано, что модуль PPE уже существует как часть программы Lunar Gateway, что теоретически позволяет сократить сроки за счет переиспользования готовых компонентов.

NASA позиционирует SR-1 Freedom как технологический демонстратор. Его задача — не полноценная марсианская миссия, а проверка работоспособности ядерно-электрической тяги в дальнем космосе.

В долгосрочной перспективе рассматривается масштабирование таких систем до сотен киловатт и даже мегаваттного уровня, что может существенно изменить архитектуру межпланетных перелетов. При этом многие элементы проекта остаются концептуальными, а часть параметров может измениться или быть пересмотрена на стадии реального планирования.