65 лет назад в космос впервые отправился корабль с человеком на борту

12 апреля исполняется 65 лет первого полёта человека в космос. Мы гордимся тем, что этим человеком был гражданин Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.

Его орбитальный полёт 12 апреля 1961 года состоялся благодаря огромной и самоотверженной работе сотен тысяч наших людей.

Были первыми

Для СССР и США запуск в космос сначала первого искусственного спутника Земли, а потом корабля с человеком на борту стали важнейшими политическими задачами. Это был, возможно, единственный гуманный способ убедить всё человечество в своем превосходстве. И наша страна лидировала в космосе первые 10 лет космической эры.

Вряд ли сейчас можно говорить, что эту дату отмечает «всё прогрессивное человечество». Но вот американцы наметили завершение полёта вокруг Луны как раз к этому дню. Они подгадали удобный момент. Наверное, считают, что вполне заслуженно могут отметить наш праздник вместо нас. И верно, сложно им возразить. Ведь наши прежние заслуги не стали гарантией успеха в настоящем и будущем…

Тем не менее, в этом году мы отмечаем День космонавтики по-особому. Впервые в России проводятся широкие и многообразные мероприятия по программе Недели космоса, учреждённой по указу президента. В частности, пройдет Российский космический форум. Почему это важно? Во-первых, потому, что национальный проект «Космос» до сих пор не обнародован, Космическая неделя может внести некоторую ясность в наши планы. Это важно для специалистов.

Во-вторых, это еще один, совсем не лишний, способ донести до наших соотечественников то, какую исключительную роль в нашей жизни играют ракетно-космические технологии. И как много зависит от того, располагает государство такими современными технологиями или нет.

Наконец, может быть, за эту неделю какая-то часть школьников подумает: а не связать ли свою жизнь с космонавтикой? И придут в неё, и сделают то, чего не было до них. Тогда можно будет гордиться и их свершениями, а не только достижениями первопроходцев.

Но это - желанное будущее. А сейчас все же стоит вспомнить героический полет Гагарина.

«Гагарину ничего не сказали»

Юрий Алексеевич стартовал на космическом корабле-спутнике «Восток-1» утром 12 апреля 1961 года. С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель, которая тоже называлась «Восток». Байконур тогда, кстати, назывался не космодромом, а Научно-исследовательским испытательным полигоном №5 министерства обороны СССР.

Когда Юрий Алексеевич на старте спокойным и бодрым голосом произнёс своё знаменитое «Поехали», пульс у него был 150 ударов в минуту. В свой полет он выполнил один оборот вокруг Земли за 108 минут и приземлился в Саратовской области, неподалёку от города Энгельс. За эти полтора часа и сам Гагарин, и те, кто его отправил в первый полет, пережили немало критических ситуаций. К сожалению, не все агрегаты корабля работали так, как следовало.

Ракета-носитель «Восток» отработала без замечаний, но радиокоманда на выключение двигателя третьей ступени не прошла. В результате двигатель этой ступени проработал на 15 секунд больше расчётного времени. И отключился он только по сигналу дублирующей автономной системы управления.

В результате корабль поднялся на орбиту с апогеем (это самая высокая точка орбиты спутника) на 100 км больше заданной высоты. Как показали немедленно сделанные расчёты, сход с такой орбиты только за счёт аэродинамического торможения, в случае отказа тормозной двигательной установки, занял бы от 20 до 50 суток. А космонавт мог выжить в «Востоке» не более 10 суток! Гагарину об этом не сказали, потому что он всё равно ничего не мог бы сделать. Вся надежда была на безотказность тормозной двигательной установки (ТДУ).

После облёта Земли для спуска с орбиты была включена эта тормозная двигательная установка. Она работала нормально, и Гагарин был спасён. Но выключилась ТДУ на одну секунду раньше расчётного времени. Только на одну секунду! В результате спускаемый аппарат и космонавт приземлились не в расчётном районе около города Куйбышев (теперь это Самара), а с недолётом в три сотни километров, в Саратовской области, неподалёку от города Энгельс.

Кроме того, из-за преждевременного выключения ТДУ не была достигнута заданная скорость торможения, и автоматика корабля «Восток-1» выдала запрет на отделение спускаемого аппарата от приборно-двигательного отсека. Из этих двух объединённых частей состоял корабль «Восток-1».

Дело в том, что после тормозного импульса эти отсеки должны были разъединиться. При этом спускаемый аппарат с космонавтом приземлялся в заданном районе. А приборно-двигательный отсек, постепенно теряя высоту из-за торможения в атмосфере, должен был сгорать в ней.

Десять минут «вертушки»

По этой же причине, из-за преждевременного выключения тормозной двигательной установки, через камеру сгорания и рулевые сопла под остаточным давлением вылетал газ наддува и окислитель, из-за чего в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно вращался по всем осям с большой скоростью.

Эта скорость, как оценивал Юрий Гагарин, была градусов 30 в секунду. Невозможно представить себе, что чувствовал он в это время. И прежде всего из-за того, что Гагарин не мог знать причины такого вращения. Ничего подобного никто не ожидал, и на тренировках к этому не готовили.

Команда на разделение отсеков поступила от резервной системы, от датчиков температуры. Но это произошло только тогда, когда температура поверхности корабля достигла 150 градусов от трения о разреженный воздух в верхних слоях атмосферы.

Казалось бы, все проблемы позади. Но уже после катапультирования, во время нормального спуска на парашюте, у Гагарина самопроизвольно выпустился запасной парашют. К счастью, он не нарушил работу основного купола. Возникли проблемы и с открытием дыхательного клапана скафандра. Гагарин просто задохнулся бы, если бы не смог с большим усилием его открыть.

Гагарину во время полёта потребовалось недюжинное мужество. В течение этих 108 минут для него всё было в первый раз. И даже если бы не было технических проблем, это было бы колоссальным испытанием для человека, пусть даже и такого, как профессиональный лётчик-истребитель.

Юрий Алексеевич прошёл не только подготовку военного лётчика в училище. Его готовили к космическому полёту, а о космосе тогда было известно очень немного. Кандидатов для таких полётов отбирали очень тщательно из сотен профессионалов. И в первый отряд космонавтов попали всего 20 человек.

Но тогда одновременная подготовка двух десятков космонавтов была невозможна. Дело в том, что ещё не сформировали научно-исследовательскую и материальную базу для такого процесса. Вот почему отобрали только шесть человек для участия в первых полётах. Комиссия определила последовательность отправки космонавтов на околоземную орбиту по результатам сдачи экзаменов 17–18 января 1961 года.

Вот какая очерёдность была предварительно определёна: Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский. Каждого из шестерых официально назначили на должность космонавта. Но в июне 1962 года Нелюбова вывели из группы подготовки к полёту «Восток-3» и «Восток-4» по состоянию здоровья. А другие пять космонавтов выполнили свои полёты по программе «Восток».

Вспоминая 12 апреля нашего первого космонавта Юрия Гагарина, надо обязательно говорить и о тех, кто работал в космосе после него. Ведь каждый их них был в чем-то первым в своём полёте.

И ещё надо обязательно отдавать дань уважения тем сотням тысяч людей, работавших и работающих в сфере ракетно-космической техники. Немногие из них известны, но без них не было бы возможно ни одно из наших космических достижений. Многая лета живущим и вечная память ушедшим!