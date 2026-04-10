«Орион» вышел на заданную траекторию возвращения на Землю

Космический корабль "Орион" лунной миссии "Артемида-2" вышел на заданную траекторию возвращения на Землю.

Об этом говорится в сообщении Канадского космического агентства (CSA).

"Экипаж завершил первый корректирующий маневр для возвращения на Землю, - сказано в сообщении. - Предоставленный ESA (Европейское космическое агентство - прим. ТАСС) модуль с помощью своей двигательной установки точно вывел космический аппарат на заданную траекторию возвращения [на Землю]".

Время маневра не уточняется.

Возвращение астронавтов на Землю ожидается 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля). Согласно планам NASA, "Орион" должен приводниться у берегов города Сан-Диего на юге штата Калифорния.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Общая продолжительность миссии должна составить 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции "Аполлон-17".