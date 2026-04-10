Южная Корея раздаст своим гражданам бесплатные компьютеры

Власти Южной Кореи готовят меры для поддержки граждан на фоне роста цен на компьютеры и ноутбуки. Одним из ключевых шагов станет расширение помощи малоимущим учащимся: государство намерено обеспечить их бесплатными ноутбуками и компьютерами. Об этом сообщает PC Gamer.

Поводом для этих решений стал резкий рост стоимости компьютерной техники. По данным властей, индекс потребительских цен на ПК в стране увеличился с 4,3% в октябре 2025 года до 12,4% в марте 2026-го, что может усилить цифровое неравенство среди уязвимых групп населения.

Правительство также планирует усилить контроль за рынками оперативной памяти, ПК и ноутбуков, а параллельно – расширить программу повторного использования техники. По оценкам чиновников, ежегодно около 80 тысяч государственных компьютеров вырабатывают срок службы, при этом примерно 22 тысячи из них утилизируются, хотя часть таких устройств можно восстановить для базовых задач.

Кроме того, в стране намерены пересмотреть тарифы трех крупнейших мобильных операторов, чтобы сохранить минимальный доступ в интернет даже после исчерпания пакета трафика. Ожидается, что такая мера затронет 7,17 млн человек, прежде всего граждан старше 65 лет.