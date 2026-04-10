Как будет возвращаться на Землю лунная миссия «Артемида-2»

Согласно плану NASA, корабль Орион с астронавтами миссии "Артемида-2" должен войти в земную атмосферу в 2 часа 53 минуты по московскому времени 11 апреля, а через 14 минут (в 3:07) - приводниться в Тихом океане неподалеку от города Сан-Диего, штат Калифорния. Прямая трансляция возвращения корабля на Землю запланирована на 1 час 30 минут 11 апреля по Москве.

© Российская Газета

Накануне около 3 часов ночи Орион произвел небольшую коррекцию траектории (двигатели были включены на 15 секунд) и продолжает движение к Земле. В целом, капсула с людьми летит по свободной траектории, не требующей вмешательства, но небольшие включения производятся, чтобы войти в атмосферу под правильным углом (ошибка разрушит корабль), а также приземлиться в заданной точке Тихого океана.

"В момент входа в атмосферу Земли его скорость будет более 11 км/с", - комментируют ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ранее представители NASA сообщили, что операцию по поиску и спасению людей будет осуществлять десантный транспортный корабль USS John P. Murtha. Корабль обладает так называемой затопляемой палубой, то есть его корма может погружаться в воду, что позволяет десантным катерам на воздушной подушке или амфибиям выплывать прямо из "брюха" судна. В рамках миссии "Артемида-2" это позволит зацепить и вытащить из воды капсулу с астронавтами.