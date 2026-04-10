Ученый рассказала об устройстве каюты космонавтов на МКС

Космонавты на российском сегменте МКС живут в каюте с тонкой алюминиевой стенкой, защищающей от радиации, на зарубежном сегменте станции для защиты от радиации используется борированный полиэтилен, сообщила ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Владимира Шухова Наталья Черкашина.

Черкашина отметила, что каюта космонавтов небольшая и при добавлении слоя защитного полиэтилена толщиной шесть-восемь сантиметров пространство становится еще меньше. В одной из российских кают установлены специальные защитные шторки для экспериментов, содержащие водосодержащие материалы, что позволяет повысить защиту от радиации, передают «Вести».

Ученый также объяснила, что радиопротекторные препараты могут частично защищать человека на Земле, однако в условиях космоса, где уровень радиации в 250 раз выше, их эффективность вызывает сомнения. По словам Черкашиной, для космоса безопаснее использовать защитные материалы, нежели препараты. Она подчеркнула, что разработки магнитных полей для защиты пока находятся на уровне теории.

Черкашина добавила, что в космосе одновременно действуют несколько видов излучения, проходя через стенки аппаратов, они могут генерировать новое излучение. Кроме того, вспышки на Солнце также создают угрозу, которую невозможно контролировать, а лишь регистрировать. Универсальных материалов, которые обеспечивают комплексную защиту от всех видов ионизирующего излучения, пока не существует.

Эксперт также рассказала о планах внедрения защитных материалов, разработанных в университете имени Шухова, в будущей Российской орбитальной станции. По ее мнению, каюты космонавтов стоит обшивать этими материалами, однако решение о внедрении пока не принято, поскольку проект станции еще не утвержден.

