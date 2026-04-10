Командир МКС Кудь-Сверчков рассказал о жизни на орбите

Командир Международной космической станции Сергей Кудь-Сверчков рассказал о жизни на орбите в рамках спецпроекта «Первые среди звезд», приуроченного к 65-летию полета Юрия Гагарина.

Космонавт поделился своими впечатлениями и опытом работы на МКС, а также вспомнил достижения отечественных станций, таких как «Мир», передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что рекорд по длительности пребывания человека на орбите до сих пор принадлежит Валерию Полякову, который в 1994-1995 годах провел на станции «Мир» 437 суток подряд.

«Именно на «Мире» человечество по-настоящему проверило, как долго человек может жить вдали от Земли», – отметил Кудь-Сверчков.

По его словам, исследование Полякова, который после возвращения самостоятельно покинул спускаемый аппарат, доказало возможность сохранения работоспособности после длительного полета.

Кудь-Сверчков добавил, что с ноября 2000 года люди проживают на МКС непрерывно, и это рекорд по длительности присутствия человека в космосе. Он показал, как устроен быт на станции, отметив, что многие технологии были созданы из бытовых нужд экипажа. В качестве примера он привел системы регенерации воды и очистки воздуха, подчеркнув важность их использования для длительных космических миссий.

Проект «Первые среди звезд» реализуют Радио Sputnik и медиахолдинг ON Медиа при поддержке Роскосмоса, Российского военно-исторического общества и других организаций.

Ведущими выступили гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампредседателя правительства России, министр культуры Ольга Любимова, статс-секретарь – заместитель министра обороны, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, официальный представитель МИД России Мария Захарова, президент Российской академии наук Геннадий Красников и летчик-космонавт, глава Центра подготовки космонавтов, Герой России Олег Кононенко.

