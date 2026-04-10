В Крыму нашли останки древнего антилопоподобного быка

В Крыму в пещере Таврида исследователи нашли останки древнего антилопоподобного быка. Это животное являлось прообразом мифологических фигур вроде минотавра и египетского бога Аписа. В России впервые обнаружили почти полный скелет. Открытие позволило учёным переоценить эволюцию крупных млекопитающих.

В пещере Таврида обнаружили прообраз мифологического существа – останки этрусского антилопоподобного быка, их еще называют лептобосы. Больше всего костей этого животного обнаружено в Западной Европе, в России до этого попадались лишь небольшие фрагменты. И вот впервые – большая находка.

Данные находки, которые с точностью позволяют определить животное – открытие, это новый подвид.

"Его назвали в честь Константина Константиновича Флерова, известного советского палеонтолога. Это более мелкий бычок по сравнению с западноевропейским, рожки покороче, в общем небольшие отличия, которые позволяют его отличить от типового вида", - пояснил Вадим Титов, заведующий лабораторией палеогеографии Южного научного центра РАН.

Бык с вытянутой мордой, длинными и тонкими рогами часто встречается в мифологических сюжетах древних народов. Вот бык-победитель на палетке в Лувре – это Египет, 4 тысячи лет до нашей эры. Позже уже при фараонах на саркофагах и стелах в таком образе стали изображать бога Аписа.

А это уже минотавр на античной посуде. При этом человек разумный, которому всего 200 тысяч лет, так называемых лептобосов уже не видел. Животные вымерли 1,5 миллиона лет назад. Им на смену пришли зубры и бизоны, которых считали потомками антилопоподобных быков. Но после исследования пещеры Таврида российские ученые опровергли эту теорию.

"Европейские исследователи так считали, что антилопоподобный бык мог быть предком современных зубров и бизонов. Но новое исследование, которое сделали специалисты из Палеонтологического института РАН, не позволяет подтвердить эту версию, потому что новые данные, в том числе данные из пещеры Таврида, говорят о том, что предки антилопоподобных быков и зубров, и бизонов разошлись гораздо раньше", - рассказал Богдан Зайцев, научный сотрудник НСПК Пещеры Таврида Крымского федерального университета.

Среди последних находок в пещере Таврида – самые древние в Европе останки безногой ящерицы – желтопузика и одной из ранних популяций газелей, предков современных джейранов. Обнаружены новые виды горного козла и грацильного или стройного барана.

Это тупиковое ответвление пещеры Таврида. Необорудованная часть. Туристов сюда не пускают. Здесь работают только ученые. В доисторические времена это было логово гиен, куда они затаскивали свою добычу. Поэтому сегодня ученые находят здесь множество останков травоядных животных. Место еще не до конца изучено и впереди нас ожидают новые открытия.