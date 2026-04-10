Астронавты Artemis II испытали специальное снаряжение перед приземлением

Команда космического корабля "Орион" лунной миссии "Артемида-2" перед возвращением на Землю протестировала специальное снаряжение, которое позволит им перед посадкой избежать головокружений и обмороков. Об этом говорится в сообщении Канадского космического агентства.

© NASA

Речь идет о специальных компрессионных костюмах, которые призваны поддерживать в норме артериальное давление и кровообращение у астронавтов при возвращении космического корабля "к земной гравитации". Отмечается, что у некоторых астронавтов после длительного пребывания в космосе, в частности может возникнуть ортостатическая непереносимость - состояние, при котором трудно стоять на ногах, сопровождающееся головокружениями и обмороками. Данные костюмы обеспечат им достаточную компрессию нижней части тела, чтобы противодействовать этому эффекту.

Все жизненные показатели астронавтов в этих костюмах будут тщательно фиксироваться для дальнейшего изучения их эффекта специалистами Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Возвращение астронавтов на Землю ожидается 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля). Согласно планам NASA, "Орион" должен приводниться у берегов города Сан-Диего на юге штата Калифорния.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск, 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. Общая продолжительность миссии должна составить 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции "Аполлон-17".