Telega прокомментировала свой статус «шпионского приложения»

Разработчики альтернативного Telegram-клиента Telega заявили, что крупнейший хостинг-провайдер Cloudflare признал их приложение шпионским по ошибке. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Telega.

Cloudflare 9 апреля присвоил статус «шпионского ПО»двум рабочим доменам Telega – telega.me и api.telega.info. Как обратили внимание в «Коде Дурова», это произошло в тот же момент, когда приложение исчезло из App Store.

Разработчики Telega связали удаление из магазина Apple со «всплеском негативных отзывов», который, по их мнению, мог быть неверно интерпретирован модерацией App Store. В пресс-службе компании категорически отвергли присвоенный статус и назвали произошедшее ошибкой.

«Утверждение о том, что Telega является шпионским приложением, не соответствует действительности. Мы находимся в контакте с Cloudflare и уже направили запрос на рассмотрение снятия соответствующей классификации», – сообщили в компании.

Там также пояснили, что подобные оценки могут формироваться автоматически на основе технических факторов – в частности, особенностей сетевого взаимодействия и использования инструментов аналитики – и не являются свидетельством наличия вредоносного ПО или угрозы для пользовательских данных.

В пресс-службе подчеркнули, что Telega работает через официальный Telegram API и использует стандартный протокол MTProto.