Трафик Telegram на iPhone стало сложнее отслеживать

Разработчики Telegram выпустили свежее обновление iOS-версии месседжера. Напрямую в описании релиза про это не сказано, но, по данным сообщества разработчиков, в новых версиях Telegram исправили проблему в ClientHello, из-за которой трафик мессенджера легче распознавался системами DPI.

На Android выход версии 12.6.4 подтверждается публичным каналом Telegram APKs, а в App Store для iOS сейчас доступна ветка 12.6.

Самое важное здесь — доработка MTProto, которая должна сделать соединение менее заметным для анализирующих систем и повысить стабильность обходов.

Этот курс прямо подтверждал и Павел Дуров. 4 апреля он заявил, что Telegram будет и дальше адаптироваться к ограничениям, делая свой трафик более сложным для обнаружения и блокировки. По сути, свежие обновления клиентов выглядят как практическое продолжение именно этой линии.

Параллельно Telegram начал заметно жёстче обозначать отношение к сторонним клиентам. В мессенджере появилась специальная отметка рядом с аккаунтами, которые используют неофициальные приложения.

Число жалоб на сбои Telegram в России резко выросло

В предупреждении говорится, что такой собеседник пользуется неофициальным клиентом Telegram, а это может снизить защищённость переписки.

На этом фоне особенно показательно выглядит история с Telega — альтернативным клиентом, который позиционировался как способ пользоваться Telegram без VPN в России. Сейчас приложение по-прежнему доступно в Google Play, где у него более 5 млн установок, но из App Store оно исчезло.