Окаменевшее яйцо возрастом 250 млн лет нашли палеонтологи в Южной Африке

Мир24

Палеонтологи обнаружили в Южной Африке окаменевшее яйцо возрастом 250 миллионов лет, содержащее эмбрион предка млекопитающего. Находка стала первой в своем роде. Эмбрион принадлежал листрозавру – растительноядному существу, сумевшему пережить Великое Пермское вымирание 252 миллиона лет назад. Находка стала первым прямым свидетельством того, что ранние предки млекопитающих откладывали яйца.

В ЮАР найдено окаменевшее яйцо возрастом 250 млн лет
Ученые предположили, что яйца листрозавров обладали мягкой скорлупой. Возможно, поэтому их так долго не удавалось найти. Яйца динозавров были твердыми и минерализованными и легко превращались в окаменелости, а яйца с мягкой скорлупой полностью исчезали со временем.

Находку исследовали с помощью методов современной синхротронной компьютерной томографии и ярких рентгеновских лучей ESRF. Исследование показало, что нижняя челюсть зародыша не успела срастись. Это значит, что он погиб еще до вылупления, в процессе формирования организма.

Ученые также определили, что листрозавры откладывали крупные относительно размеров своего тела яйца. Это позволяло обеспечить зародыши большим количеством питательных веществ, а также защитить их от высыхания. Это было важно в условиях крайней экологической нестабильности, сильной жары и продолжительных засух, которые наступили после массового вымирания.

Детеныши листрозавров полностью формировались в яйце и рождались уже готовыми к самостоятельной жизни. Они также быстрее достигали репродуктивной зрелости и могли размножаться. Возможно, это помогло листрозаврам процветать в условиях, которые 90% других видов не смогли пережить, сообщает PLOS ONE.

Ранее стало известно, что ученые нашли мумию существа возрастом 289 миллионов лет. Находка помогла лучше понять, как у сухопутных видов развилась эффективная система дыхания.