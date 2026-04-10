В ЮАР найдено окаменевшее яйцо возрастом 250 млн лет

Палеонтологи обнаружили в Южной Африке окаменевшее яйцо возрастом 250 миллионов лет, содержащее эмбрион предка млекопитающего. Находка стала первой в своем роде. Эмбрион принадлежал листрозавру – растительноядному существу, сумевшему пережить Великое Пермское вымирание 252 миллиона лет назад. Находка стала первым прямым свидетельством того, что ранние предки млекопитающих откладывали яйца.

Ученые предположили, что яйца листрозавров обладали мягкой скорлупой. Возможно, поэтому их так долго не удавалось найти. Яйца динозавров были твердыми и минерализованными и легко превращались в окаменелости, а яйца с мягкой скорлупой полностью исчезали со временем.

Находку исследовали с помощью методов современной синхротронной компьютерной томографии и ярких рентгеновских лучей ESRF. Исследование показало, что нижняя челюсть зародыша не успела срастись. Это значит, что он погиб еще до вылупления, в процессе формирования организма.

Ученые также определили, что листрозавры откладывали крупные относительно размеров своего тела яйца. Это позволяло обеспечить зародыши большим количеством питательных веществ, а также защитить их от высыхания. Это было важно в условиях крайней экологической нестабильности, сильной жары и продолжительных засух, которые наступили после массового вымирания.

Детеныши листрозавров полностью формировались в яйце и рождались уже готовыми к самостоятельной жизни. Они также быстрее достигали репродуктивной зрелости и могли размножаться. Возможно, это помогло листрозаврам процветать в условиях, которые 90% других видов не смогли пережить, сообщает PLOS ONE.

