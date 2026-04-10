Число жалоб на сбои Telegram в России резко выросло

Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, число жалоб за последние сутки превысило 3,1 тыс., а за последний час – 630, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев в интернете Detector404.

Пользователи Telegram из России и ряда других стран отмечают сбои в работе мессенджера, сообщает РИА «Новости».

За последние сутки число обращений на платформе по отслеживанию сбоев Detector404 достигло 3,1 тыс., а за последний час – 630. Основная масса жалоб поступает из Петербурга, Москвы и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также из Нидерландов и США.

Половина пользователей указывает на сбои именно в работе мобильного приложения Telegram. Оставшиеся жалуются на общие неполадки и проблемы с получением оповещений. Пользователи отмечают, что сбои наблюдаются как при попытке отправить сообщения, так и при попытке загрузить медиафайлы.

Роскомнадзор еще в августе прошлого года начал частично ограничивать возможность звонков в Telegram в попытке противодействовать преступникам. С февраля этого года ведомство замедляет работу мессенджера на территории России, объясняя это нарушением российского законодательства.

