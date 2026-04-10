ИИ, который может взломать все? Почему Mythos не пустили в мир

Пока индустрия искусственного интеллекта соревнуется в скорости релизов, компания Anthropic выбрала иной подход. Её новая модель Mythos не выйдет в открытый доступ, несмотря на высокий интерес к разработке.

Причина — не в недостатках, а наоборот, в возможностях. По оценке компании, система показала высокую эффективность в поиске уязвимостей в программном обеспечении, включая популярные операционные системы и браузеры.

Как отмечает «Центральная Служба Новостей», такая функциональность делает модель одновременно полезной и потенциально опасной. В Anthropic считают, что при неконтролируемом распространении технология может быть использована не только для защиты, но и для атак.

В компании объяснили, что приняли решение ограничить доступ, чтобы снизить риск злоупотреблений. Речь идёт о попытке сохранить устойчивость цифровой среды, которая во многом зависит от безопасности программных решений.

При этом обсуждение вокруг Mythos выходит за рамки официальных формулировок. Наблюдатели допускают, что компания также учитывает собственные риски — от репутации до возможной ответственности.

Ситуация отражает более широкий тренд: развитие ИИ всё чаще сопровождается вопросами о границах допустимого. История Mythos показывает, что даже в технологической гонке осторожность остаётся важной частью стратегии.