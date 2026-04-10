Магнитные бури накроют Землю

С 10 по 12 апреля Землю накроют магнитные бури, вызванные корональной дырой на Солнце, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные российских научных институтов.

По оценкам специалистов, вероятность геомагнитных возмущений в эти дни достигает 90%. Наиболее вероятный сценарий — бури слабого и среднего уровня (G1–G2), однако не исключаются и более сильные всплески.

Астрономы уточняют, что воздействие начнется во второй половине дня 10 апреля. Дополнительным фактором стала солнечная вспышка класса М, зафиксированная 9 апреля в рентгеновском диапазоне.

Магнитные бури могут повлиять не только на технику, но и на самочувствие людей. Чаще всего фиксируются головные боли, скачки артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна. В группе риска находятся пожилые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Врачи отмечают, что в периоды геомагнитной активности возможно обострение хронических болезней, ухудшение концентрации и снижение работоспособности. У части людей наблюдаются раздражительность и тревожность.

Специалисты рекомендуют в такие дни снизить физические и эмоциональные нагрузки, соблюдать режим сна, контролировать давление и при необходимости принимать назначенные лекарства. Также советуют ограничить употребление кофеина и алкоголя.

Геомагнитные возмущения могут затронуть и работу техники — возможны сбои в радиосвязи, навигационных системах и спутниковых сервисах.