Дуров заявил о «крупнейшем обмане в истории» со стороны WhatsApp

Павел Дуров прокомментировал коллективный иск пользователей против Meta*, назвав «шифрование» WhatsApp крупнейшим в истории обманом потребителей. Основатель Telegram заявил, что мессенджер читает сообщения пользователей и передает их третьим лицам, тогда как его платформа этого не делает. Об иске говорится в документе, размещенном на портале ClassAction.org.

В 52-страничном иске утверждается, что Meta* тайно предоставляет сотрудникам компании, подрядчикам и третьим лицам доступ к личной переписке в WhatsApp. По данным истцов несмотря на обещания сквозного шифрования, в исходном коде мессенджера существует «бэкдор», позволяющий обходить защиту и просматривать сообщения. Сотрудники компании и ирландской консалтинговой компании Accenture получают «широкий доступ» к переписке якобы для проверки на мошенничество.

Информаторы сообщили федеральным следователям США, что подрядчики могли просматривать переписки, включая имена пользователей и содержание сообщений. В иске говорится, что после пометки сообщения как подозрительного рецензенты получали доступ как минимум к нескольким дням переписки через специальный портал.

Дуров высказался о блокировке Telegram в России

Коллективный иск охватывает всех пользователей WhatsAp в Соединенных Штатах с апреля 2016 года по настоящее время.

* Meta признана экстремистской в РФ, ее деятельность на территории страны запрещена.