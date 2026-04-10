«Артемида-2» пролетела половину пути от Луны до Земли

Космический корабль «Орион» с экипажем лунной миссии «Артемида-2» находится на полпути к Земле. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В ведомстве уточнили, что астронавты достигли срединной отметки между Луной и нашей планетой.

Возвращение на Землю ожидается 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США, что соответствует 03:07 мск 11 апреля. Согласно планам американского космического ведомства, корабль Orion должен приводниться у берегов Сан-Диего на юге Калифорнии.

Видео лунной миссии НАСА подогрело теорию о фальшивой высадке американцев на Луну

Ракета-носитель SLS с кораблём стартовала 1 апреля с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде. В составе экипажа — астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук, Виктор Гловер, а также канадец Джереми Хансен.

В ходе миссии они совершили облёт Луны, побив рекорд по наибольшей удалённости человека от Земли.