В Сергиевом Посаде нашли оружие защитников Лавры XVI века

Участники экспедиции Института археологии РАН нашли на территории Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде наконечник древней пики. Артефакт залегал в культурных слоях, которые относятся к периоду Смутного времени. Специалисты считают, что оружие могло входить в арсенал защитников монастыря. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил портал Regions.

© Вечерняя Москва

Находка представляет собой наконечник с характерной для московского типа копий формой. Сотрудник экспедиции Сергей Зоц рассказал, что перо наконечника ромбовидное, на переходе от шейки к перу располагается декоративное «яблоко» с косыми насечками. Длина наконечника вместе со втулкой достигает 29 сантиметров.

По оценке специалистов, пика относится к первой половине — середине XVI века. Такое оружие изготавливали столичные кузнецы. Ранее похожие находки уже попадались археологам при раскопках в Москве.

Исследователи отметили, что копья такого типа изначально использовались конницей для мощных таранных ударов по противнику. Позже на смену им пришли сабли и луки. Но археологические данные свидетельствуют о том, что копья еще долго оставались в боевых арсеналах.

Специалист по древнерусскому оружию Олег Двуреченский предположил, что найденная пика могла храниться в монастырском арсенале и использоваться во время обороны Лавры в осадные годы Смутного времени, говорится в статье.

25 марта в Музее Москвы впервые представили клад, обнаруженный в ходе реставрационных работ на Берсеневской набережной. Этот клад — второй по величине в истории московских археологических раскопок.