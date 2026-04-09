Microsoft отказалась исправлять старую ошибку Windows

В компании Microsoft объяснили, почему до сих пор не исправили ошибку с отстающими часами в Windows 11. На это обратило внимание издание Neowin.

Журналисты медиа напомнили, что, если перевести операционную систему (ОС) в режим блокировки, то время на экране компьютера будет показываться с задержкой. В Microsoft отреагировали на эту старую особенность Windows 11 и заявили, что она не является ошибкой и не нуждается в исправлении.

При переводе компьютера в режим блокировки путем нажатия комбинации клавиш Ctrl + Alt + Delete часы на экране начинают отображаться с 30-секундной задержкой. В Microsoft рассказали, что такое поведение ОС является преднамеренным, поскольку экран безопасной блокировки обновляет свои часы с фиксированным шагом в полминуты. Специалисты отметили, что экран безопасной блокировки работает под управлением защищенного рабочего стола Winlogon и следует собственному расписанию.

Также представитель Microsoft рассказал, хоть часы на экране блокировки компьютера и могут показывать некорректное время, на точность системных часов это не влияет. В компании отметили, что все процессы в Windows 11 проходят в соответствие с системным временем.

