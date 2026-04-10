Телескоп Уэбба показал, как 4,5 млрд лет назад рождалась Земля

Европейское космическое агентство опубликовало снимки телескопа Джеймса Уэбба, на которых запечатлены два протопланетных диска, прямо сейчас собирающих из газа и пыли будущие планеты. Именно так четыре с половиной миллиарда лет назад возникла наша собственная планета, и по существу телескоп показывает ее прошлое в реальном времени.

© ESA

Оба диска вращаются вокруг новорожденных звезд. Tau 042021 находится в созвездии Тельца в 450 световых годах от Земли, Oph 163131 расположен в созвездии Змееносца в 480 световых годах. Механизм происходящего в них хорошо известен - когда газовое облако коллапсирует и формирует звезду, неиспользованные газ и пыль остаются на орбите в виде толстого диска. Частицы пыли постепенно сталкиваются и слипаются, образуя планетезимали - зародыши будущих планет.

Если строительного материала в диске достаточно, из них вырастают полноценные планеты, если нет - планетезималь остается кометой или астероидом. Газ, не вошедший в этот круговорот, излучение молодой звезды разгоняет прочь на протяжении десятков миллионов лет, и диск окончательно оформляется в планетную систему.

Наблюдая за чужими дисками на самых ранних стадиях, астрономы надеются восстановить то, что происходило в нашей Солнечной системе задолго до появления жизни.