Российские космонавты начнут выращивать на МКС человеческие органы

Ученые «Росатома совместно с «Роскосмосом готовят уникальный эксперимент. Космонавты на МКС будут выращивать ткани человеческих органов, передает корреспондент «МИР 24 Алексей Жидких.

В отличие от наземных условий, где на формирование клеточных структур влияет гравитация (то есть клетки, грубо говоря, оседают под силой земного тяготения), в условиях космоса они свободно перемещаются в питательной среде, и из них, таким образом, проще вылепить то, что нужно.

То есть, условия невесомости, или микрогравитации, идеально подходят для создания человеческих органов. Клетки вырастят на Земле — в лаборатории. А потом космонавты доставят их на МКС, где под руководством ученых «Росатома создадут тканевый эквивалент паращитовидной железы. Это небольшой орган размером меньше квадратного сантиметра. Его потом доставят обратно на Землю и трансплантируют лабораторному животному. Ничего подобного в мире никто еще не делал.

«Впервые будет разработано оборудование, которому нет аналогов в мире, — специальные биокапсулы, которые будут доставлять биоматериал на орбиту, — отметил директор научно-производства Центра медицинских изделий и клеточных продуктов АО «НИИТФА Владислав Парфенов.

В перспективе технология позволит выращивать в условиях невесомости любые человеческие органы. Это, так сказать, задача-максимум. Это будет и дешевле, и технологически проще, чем на Земле. Кроме того, приживаться такие органы будут лучше, чем донорские. Эффективность трансплантации, таким образом, повысится в разы. «То есть мы ожидаем, что такие тканевые эквиваленты будут более функциональными, зрелыми, доступными, — пояснила начальник лаборатории геномных технологий и тканевой инженерии АО «НИИТФА Ирина Захарова.

Развитие подобных технологий имеет особое значение в условиях глобального дефицита донорских органов и тканей. Ученые мечтают о том, что уже в скором будущем выращивание человеческих органов в космосе поставят на поток.

«Мы мечтаем о том, что у нас будут бороздить космос космические корабли, и там будут целые фабрики, где будут создавать человеческие ткани и органы, — поделился Владислав Парфенов.

Совместный эксперимент «Роскосмоса и «Росатома планируется провести в 2028 году.