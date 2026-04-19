Почему люди верят, что египетские пирамиды построили пришельцы?

Одна из самых популярных теорий заговора утверждает, что древние цивилизации, вроде Египта, развивались при поддержке инопланетян — никак иначе люди, якобы, не смогли бы построить пирамиды. И сколько бы такие теории ни опровергали, они продолжают оставаться популярными. Портал theconversation.com рассказал, почему.

Идею, что инопланетяне помогали строителям древних монументов, впервые популяризовал швейцарский автор Эрих фон Дэникен в своей книге «Воспоминания о будущем» 1968 года. Он утверждал, что древние сооружения, вроде пирамид, а также загадочные артефакты указывали на то, что цивилизации далекого прошлого зародились под влиянием пришельцев.

Хотя сегодня теорию фон Эриха уже подробно опровергли, изначально она появилась в очень специфический момент истории. Она кристаллизовалась в холодную войну, на фоне страха ядерного апокалипсиса, космической гонки и быстрого развития технологий. Люди готовились покинуть Землю, параллельно рефлексируя о своей разрушительной мощи — идея древних космонавтов немного успокаивала на фоне столь напряженной обстановки.

А причина, по которой люди продолжают верить в совершенно беспочвенные теории, связана с самой природой археологии. Данная дисциплина работает с фрагментарными находками, слоями отложений и интерпретациями, которые редко дают простые ответы. Точки раскопок в Египте и Турции — не какие-то неразгаданные тайны, но результаты десятков лет систематической работы и анализа.

Археологические выводы обычно осторожны, вероятностны и зависимы от материальных находок. Но со стороны эта осторожность может быть больше похожей на нерешительность, промедление. Псевдонаука заполняет эту воспринимаемую пустоту хлебом и зрелищами: пирамиды в Гизе построили инопланетяне, а стены Трои нельзя было возвести без забытых супер-технологий. Без контекста доказательства превращаются в развлечение; сложная история «расплющивается» в догадки и инсинуации.

Типичный аргумент в пользу «древних инопланетян» хорошо иллюстрирует этот паттерн: пирамиды слишком построены со слишком большой точностью. А точность, как утверждают теории заговора, требует продвинутых технологий. Следовательно, люди без современных технологий не могли их построить. Прямолинейная логика, но она основана на ложной дилемме, поскольку она не учитывает то, что изучает археология: логистику, организацию труда, арсенал древних инструментов и знаний. Ну и, конечно же, маленькие изъяны, характерные для рукотворных сооружений.

Подобного рода теории удовлетворяют глубинный психологический импульс: если раньше религия объясняла смыслы, то наука объясняет процессы. Гипотеза «древних инопланетян» эксплуатирует ошибку пропорциональности: экстраординарные достижения не всегда должны происходить по экстраординарным причинам.

Точно так же, как средневековые легенды считали пирамиды защитой от некой космической катастрофы, современные нарративы смотрят на человечество как на честь некоего глобального плана, продуманного высшими существами. Археологические раскопки становятся всего лишь декорациями в этой драме, а люди перестают быть создателями; прошлое превращается в нечто экстраординарное, потому что оно произошло «с чьей-то помощью».

Многие ученые согласны, что, учитывая невообразимые размеры вселенной, таинственные высшие существа могут быть реальными. Но вероятность не равна доказательству. Недоверие лишь усиливает эффект: университеты, музеи и научные журналы часто обвиняют в том, что они подавляют неудобную правду. А научные опровержения теорий заговора в этом свете становятся якобы доказательством недобрых махинаций.

Проблема в том, что академическая проз не может состязаться с драматической определенностью таких теорий. Псевдонаучная археология — не просто набор теорий, но прибыльный бизнес. Книги об инопланетянах продаются тиражами в миллионы копий, телевизионные франшизы генерируют стабильную прибыль. Научные работы же циркулируют в радикально иной экономике: монографии печатаются маленькими тиражами и приносят маленькую прибыль. Они не могут бороться за внимание с текстами шарлатанов.

Популярность псевдонауки — результат не только невежества. Она отражает сложность интерпретации разрозненных находок, жажду найти ответы, падающее доверие к официальным организациям. Монументы, города и человеческая креативность — наши собственные достижения, а не следы давно забытых пришельцев. При помощи кооперации, экспериментов и выдержки люди создали много экстраординарных вещей, и никто им в этом не помогал.