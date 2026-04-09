В израильском соборе нашли артефакт, не имеющий аналогов в христианстве

Раскопки в византийском соборе древнего города Гиппос на горе Суссита в Израиле принесли находку, которой нет аналогов в христианской архитектуре. Группа под руководством докторов Майкла Эйзенберга и Арлеты Ковалевской обнаружила прямоугольный мраморный блок с тремя одинаковыми чашеобразными углублениями без выходных отверстий.

Блок лежал в нескольких сантиметрах от купели для крещения в соборе V-VI веков, разрушенном землетрясением около 749 года. Внешне он напоминает жертвенник для подношений, однако классический жертвенник имел бы углубления разных размеров, а не идентичные полости.Скорее всего, в них хранились жидкости - вероятно, масла для обряда помазания, широко распространенного в раннехристианской практике.

"Понять назначение этого блока оказалось сложнее, чем объяснить все другие найденные артефакты", - признает Эйзенберг, добавляя, что команда уже обратилась к специалистам по раннехристианской литургии.

Среди прочих находок выделяются реликварий, бронзовый канделябр и декоративный опорный блок.

Кроме того, был раскопан второй зал для крещения, что превратило собор Гиппоса в единственный известный раннехристианский храм с двумя такими залами одновременно.