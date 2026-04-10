Ученые предупредили о климатической катастрофе

Ученые из Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) в своем исследовании предупреждают, что разрушение течения Гольфстрим приведет к климатической катастрофе.

С помощью компьютерного моделирования они установили, что это вызовет выброс огромного количества углерода, который в настоящее время находится глубоко под океаном. Как пояснил соавтор исследования Маттео Виллейт, изменение температуры будет связано с усиленным перемешиванием вод, которое выводит на поверхность богатые углеродом глубинные воды. Это добавит 0,2 градуса Цельсия к глобальному потеплению.

Доказательства глобальной климатической катастрофы обнаружены во льдах Антарктиды

При этом, несмотря на некоторую компенсацию похолодания в Европе, температура в Северном полушарии резко понизится, а в Антарктиде станет на семь градусов холоднее. В то же время на юге температура резко повысится - например, в Антарктиде может стать на шесть градусов теплее.

Ранее сообщалось, что императорским пингвинам в Антарктиде присвоили статус вымирающего вида.