Госкорпорация «Роскосмос» просканирует Луну в 2028 году.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил генеральный директор организации Дмитрий Баканов.

— В 2026 году начали разработку приборов для изучения Луны, в 2028-м проведем ее сканирование, — рассказал руководитель корпорации.

Об этом он заявил на заседании совета по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия», передает ТАСС.

6 апреля Баканов рассказал, что Международную космическую станцию (МКС) планируют свести с околоземной орбиты в 2030 году. Он добавил, что в 2028 году Роскосмос планирует развернуть первый модуль Российской орбитальной станции (РОС). Руководитель госкорпорации указал на важность синхронизации сроков завершения работы на МКС и запуска РОС.

8 апреля заместитель генерального конструктора РКК «Энергия» и главный конструктор РОС Владимир Кожевников рассказал, что станция начнет разворачиваться в 2030 году после отделения от российского сегмента МКС. Он подчеркнул, что полную конфигурацию станции планируют развернуть на орбите Земли к 2034 году.