Почему технология, которая быстрее любого SSD, так и не стала массовой

Что если бы на каждом компьютере можно было выделить часть оперативной памяти под ультра-скоростной накопитель, который обгонял бы даже самые дорогие SSD? Хорошая новость в том, что такая возможность есть. Плохая — в том, что это не очень выгодно. Портал howtogeek.com рассказал, как работают RAM-диски и в чем их особенности.

Идея RAM-дисков предельно проста. Пользователь выделяет порцию оперативной памяти и превращает ее в виртуальный накопитель с помощью специальной программы. Операционная система воспринимает такой диск как обычный накопитель, что позволяет пользоваться им точно так же, как любым другим HDD или SSD.

Преимущество этой технологии в ее скорости — она обеспечивает невероятно высокую скорость передачи данных. Даже более высокую, чем то, что могут предложить самые скоростные PCIe 5 SSD. RAM-диски также показывают отличные результаты в случайных операциях чтения и записи, особенно на низких глубинах очереди, где важна задержка. Хотя она и у SSD достаточно низкая, RAM-диски сокращают ее до наносекунд, потому что они созданы для обработки постоянного потока мелких операций.

Почему тогда буквально каждый владелец мощного ПК не пользуется RAM-дисками? Есть два нюанса. Первый — оперативная память волатильна. Для сохранения данных ей нужна энергия, и как только питание прервется, записанные на диске файлы исчезнут. А второй — у большинства компьютеров достаточно ограниченный объем оперативной памяти. Например, на системе с 32 ГБ RAM на виртуальный диск можно резонно выделить не более пары гигабайт.

Наконец, третий, наименее очевидный нюанс в том, что подавляющему большинству пользователей попросту не нужны RAM-диски. В прошлом они были популярным трюком, потому что накопители предыдущих поколений, вроде гибких дисков, были очень медленными по сравнению с оперативной памятью. Некоторые люди целиком хранили свои системы на RAM-дисках, подключая те к батарейкам — чтобы не потерять файлы при выключении ПК.

Нынешние версии Linux по-прежнему загружают маленькую файловую систему RAM в память при запуске ПК; она играет похожую роль, хоть и не является традиционным RAM-диском. Их можно превратить, например, в хранилище для кэша приложений — особенно полезно это в случае с браузерами.

Порцию RAM также можно выделить для фото или видеомонтажа, но при наличии быстрого NVMe SSD это совершенно не обязательно и не даст большого прироста производительности. Многие подобные задачи и так упираются в боттлнек по другим причинам (будь то производительность CPU или ограничения программы) — они не слишком зависят от скорости накопителя. То же самое можно и с установкой игр на RAM-диск: время загрузки будет примерно таким же, что и на хорошем NVMe-хранилище. К тому же, из-за форматирования файлов при выключении компьютера это не идеальный вариант для игр.

В то же время, RAM-диск вполне может подойти для хранения роликов, записанных через Nvidia Instant Replay. Там можно хранить временные файлы, а на постоянный накопитель сохранять только те, что нужны. Правда, у современных SSD достаточно высокий срок жизни, чтобы не беспокоиться о его деградации из-за записи геймплея.