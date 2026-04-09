В Помпеях обнаружили следы тайного оружия римлян

Каменные стены Помпей могут хранить следы механического оружия, опередившего свое время на тысячи лет, пишет Popular Science. Археологи из Университета Кампании (Италия) считают, что римские солдаты использовали полибол - машину, способную быстро и последовательно выпускать несколько снарядов с металлическими наконечниками.

Помпеи знамениты прежде всего своей гибелью под пеплом Везувия в 79 году нашей эры. Но за 170 лет до этого город уже пережил одну катастрофу. В 89 году до нашей эры римский полководец Сулла привел свои войска для осады Помпей. Это была часть Союзнической войны - сурового конфликта, в котором итальянские города пытались сбросить власть Рима и добиться независимости.

В ходе того сражения Сулла приказал обстреливать северные стены Помпей у Геркуланейских и Везувианских ворот. Город буквально засыпали тяжелыми снарядами, пока он не сдался и не перешел под полную власть Рима. Следы этой бомбардировки видны до сих пор: обычные баллисты (огромные машины, похожие на гигантские арбалеты) оставляли на стенах круглые вмятины и сколы.

Однако на некоторых участках стен ученые обнаружили совсем другие следы. Вместо круглых меток там видны группы мелких четырехгранных отверстий. Исследователи поняли, что это «автограф» совершенно иного оружия - скорострельного полибола.

Полибол, изобретенный греческим инженером Дионисием Александрийским еще в III веке до нашей эры, судя по описаниям, разительно отличался от других осадных машин того времени. Вместо скручивания, как в обычных баллистах, в нем использовались механические цепи и шестерни.

Операторы могли заряжать в магазин сразу несколько болтов и выпускать их один за другим. Филон Византийский даже называл это оружие «многозарядной катапультой» - предвестником пулеметных технологий, которые вновь появятся лишь через 2000 лет.

К сожалению, для археологов полибол всегда был загадкой: до этого момента не существовало ни одного физического доказательства его существования, только лишь тексты древних авторов.

Исследователи из Университета Кампании уверены, что наконец обнаружили прямые следы применения этого оружия в Помпеях. Свои выводы они сделали после использования высокоточного лазерного сканирования и 3D-моделирования повреждений на стенах. Эти данные позволили точно определить размер, форму и силу удара снарядов.

В большинстве случаев глубина вмятин составляла всего несколько сантиметров. Это доказывает, что следы оставили именно болты с металлическими наконечниками, а не каменные ядра баллист. Регулярность попаданий и их веерообразное распределение подтверждают: огонь велся из многозарядного оружия, а не одиночными выстрелами. И хотя сам полибол не сохранился, у археологов теперь есть улики, свидетельствующие о его мощи.

Если это открытие подтвердится, оно заставит пересмотреть не только историю осады Помпей, но и всю эволюцию военных технологий. Первые упоминания о полиболе появились за 300 лет до Рима, они относятся к греческому острову Родос.

Известно, что полководец Сулла внимательно изучал передовые технические достижения Восточного Средиземноморья. Возможно, римские войска успешно переняли сложные греческие разработки и внедрили их в свои военные кампании. После падения античного мира подобные механизмы исчезли из арсеналов человечества на тысячи лет.