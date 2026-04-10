Смартфоны Red Magic 11 Pro забанили в 3DMark

Популярный бенчмарк 3DMark исключил из своей базы данных результаты тестов игровых смартфонов Red Magic 11 Pro и 11 Pro+.

Производитель намеренно обходил ограничения, чтобы искусственно завысить показатели.

Двойное поведение под нагрузкой

Поводом для разбирательства стали результаты независимых проверок. Исследователи обнаружили, что смартфоны ведут себя принципиально по-разному в зависимости от того, распознают ли они запущенный тест. В стандартном режиме устройства нагревались до 55 °C, нередко не справляясь со стресс-нагрузкой. Однако в «замаскированной» версии того же бенчмарка нагрев не превышал 40 °C, а результаты оказывались заметно скромнее.

Читерский код в прошивке

По существу, производитель встроил в прошивку специальный «читерский» код: при обнаружении бенчмарка автоматически отключаются температурные ограничения и запускается форсированный режим работы чипа. В реальных же играх и приложениях смартфон работает на сниженных частотах чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5, чтобы избежать перегрева – таким образом, красивые цифры в таблице результатов попросту не соответствуют повседневной производительности.

Спор об охлаждении

Ситуация вызвала споры в сообществе. Часть пользователей Reddit полагает, что мощная система охлаждения Red Magic 11 Pro+ (испарительная камера в сочетании с воздушным и жидкостным контурами) теоретически позволяет работать на пиковых частотах без вреда для железа. Однако намеренное отключение защитных лимитов при распознавании теста – это уже не технологическое преимущество, а сознательный обман.

Семплы для прессы и молчание производителя

Отдельно всплыл вопрос о «семплах для прессы» – по некоторым данным, устройства, направленные обозревателям, показывали чуть лучшие результаты, чем розничные версии. Впрочем, эта практика в отрасли неединична и сама по себе нарушением не считается. На момент публикации официального комментария от производителя не поступало, а оба смартфона по-прежнему остаются исключёнными из рейтингов 3DMark.