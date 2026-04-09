Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.

«Важно укреплять позиции России как одной из ведущих космических держав. Это имеет большое значение для роста экономики, повышения качества жизни людей и для обеспечения безопасности государства», – отметил Мишустин, передает ТАСС.

Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».

В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.

Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).