Мишустин заявил о необходимости укрепления позиций России в космосе
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства заявил о важности укрепления позиций России как одной из ведущих космических держав.
Он также напомнил, что россияне гордятся вкладом отечественных ученых в освоение околоземного пространства, передает РИА «Новости».
В рамках реализации национального проекта в ближайшие годы планируется направить около 4,5 трлн рублей на развитие космической отрасли. Средства пойдут на расширение спутниковой группировки, создание Российской орбитальной станции, разработку многоразовых ракет и другие приоритетные направления.
Особое внимание, по словам главы кабмина, будет уделено подготовке кадров и привлечению высококвалифицированных специалистов в смежных областях космонавтики.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов ранее сообщил, что более десяти стран уже предлагают взаимодействие по работе на перспективной Российской орбитальной станции (РОС).