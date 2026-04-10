В России создали специальные сорта овощей для межпланетных полетов

Карликовые томаты с урожайностью до 128 кг на квадратный метр в год, которые уже выросли на антарктической станции "Восток" - аналоге лунной базы, - могут стать основой "космического огорода" на борту межпланетных кораблей. Эту разработку представили сегодня ведущие российские ученые на конференции "Питание в космосе: наука, инновации, перспективы", которая прошла в ФИЦ питания и биотехнологии.

© Российская Газета

Эксперты обсуждали, какой должна быть космическая еда для долгих межпланетных полетов и чем располагают наука и космическая отрасль уже сейчас.

Идея выращивать зелень, овощи и фрукты прямо в космосе - уже не фантастика.

"Еще в XIX веке Константин Циолковский предлагал использовать растения в длительных полетах, потому что "космические огороды" важны не только как источник пищи, но и для психологического комфорта экипажа. Растения снижают тревожность и улучшают эмоциональное состояние. С тех пор началась селекционная работа. Ее задачей стало выведение таких культур, которые бы можно было выращивать в космосе и у которых были бы пригодны в пищу "и вершки, и корешки", - рассказал директор Федерального научного центра овощеводства, академик РАН Алексей Солдатенко.

Ученые центра использовали как традиционные, так и инновационные методы селекции и создали уже около 1500 сортов и гибридов около 80 овощных, бахчевых культур, пряных трав и зелени.

"Мы постоянно совершенствуем технологии возделывания овощных культур в условиях невесомости, стремимся к тому, чтобы растения в течение длительного времени находились в фазе хозяйственной годности, не теряя своих биохимических и вкусовых достоинств, были устойчивы к повышенному радиационному фону. Например, карликовые сорта томата "Наташа" и "Тимоша" для вертикального гидропонного выращивания имеют урожайность до 128 кг/м² в год. Они выращивались на антарктической станции "Восток", которая является аналогом будущей обитаемой научной базы на Луне. Сейчас изучаем сорта сладкого перца - это одна из самых перспективных культур для выращивания в космосе", - рассказал академик Солдатенко.

Впрочем, даже без собственного огорода сегодняшние космонавты питаются так, что первый экипаж с его рационом из девяти блюд просто позавидовал бы: современное меню насчитывает около 300 разных блюд и продуктов, а технологии изготовления настолько совершенны, что сохраняют пищевую ценность пищи, как если бы она была только что приготовлена. Но сейчас перед учеными поставлена еще более сложная задача - межпланетные полеты на Луну и Марс потребуют принципиально иных подходов к питанию, - об этом рассказал научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии, академик РАН Виктор Тутельян.

Уже имеющееся разнообразие продуктов космического питания, в принципе, достаточно для комплектования экипажей межпланетных миссий, в том числе для полета к Марсу, считает академик. Однако, по его словам, наука сейчас работает над тем, чтобы дополнять рационы функциональными продуктами, действие которых направлено на повышение адаптационных возможностей организма в условиях длительных полетов.

"В настоящее время таких функциональных космических продуктов крайне мало. Например, для обеспечения безопасности космонавтов ученым необходимо разработать и ввести в состав рациона продукты, обладающие радиопротекторными свойствами, повышающие активность антиоксидантной системы организма. Такие продукты разрабатываются на основе растительного сырья - источника природных биологически активных веществ", - подчеркнул Тутельян.

Но мало разработать продукт, он еще должен соответствовать индивидуальному вкусу каждого космонавта. Космическая еда должна быть не только функциональной, но и разнообразной и вкусной - это важнейший фактор защиты от стресса. Это необходимо для того, чтобы во время космического полета члены экипажа получали не только энергию и необходимые для здоровья нутриенты из пищи, но и радость и удовольствие от еды.

"Космическое питание несет в себе функцию психологической поддержки человека в экстремальных условиях", - подчеркнул Виктор Тутельян.

Еще одно направление работы - доставка на орбиту свежих овощей и фруктов. Директор Федерального научного центра имени И. В. Мичурина, доктор сельскохозяйственных наук Михаил Акимов сообщил, что долгое время шли поиски сортов, которые можно было бы доставлять на орбиту в свежем виде.

"Эта работа проведена успешно. Сейчас мы находимся на следующем этапе - разрабатываем технологическую систему доставки в космос свежей продукции. Планируем уже в скором времени радовать космонавтов спелыми грушами, сочной морковью, сладким красным луком", - рассказал Акимов.

Будущее космического питания - это не только новые продукты, но и новые технологии приготовления. В идеале на космической кухне должно появиться многофункциональное оборудование, которое будет готовить пищу в любых условиях, в любом виде и в любой упаковке, будь то сублимированные продукты или металлические банки. При этом время на приготовление должно уменьшиться, а удобство - значительно вырасти.