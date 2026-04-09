Баканов анонсировал первый коммерческий запуск «Союза»

Полностью коммерческий запуск ракеты «Союз» с космодрома Восточный запланирован на осень этого года, передает РИА «Новости».

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил на Российском космическом форуме, что в ходе этого запуска на орбиту отправят только коммерческие аппараты.

По словам Баканова, в миссии примут участие спутники высокодетальной съемки для дистанционного зондирования Земли, созданные компанией «Спутникс». Эти аппараты будут собирать изображения и данные о поверхности планеты для последующей обработки и коммерческого использования.

Баканов также отметил, что вскоре российские частные компании смогут полностью обеспечивать рынок сервисами со спутников дистанционного зондирования Земли. Сейчас, по его словам, в стране работают около 10 частных спутникостроительных компаний, среди которых «Спутникс», МТ-ЛАБ, «Стилсофт», «Геоскан» и «Новый старт».

Спутники, производимые этими компаниями, будут предоставлять полный спектр оптической и радиолокационной информации о Земле. Баканов подчеркнул, что «мы рынок сервисно насытим», однако отметил важность формирования достаточного спроса на такие услуги.

Ранее Баканов заявил, что в 2026 году на космодроме Восточный заработает третий стартовый стол для легких ракет.