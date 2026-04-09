Баканов рассказал о создании лунной электростанции
Роскосмос и Росатом сотрудничают по двум основным направлениям - созданию лунной электростанции и двигателя, который мог бы буксиром доставлять тяжелые грузы.
Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на первом Российском космическом форуме.
"Два основных направления нашего взаимодействия - это в первую очередь создание лунной электростанции на базе атомных технологий, второе - создание двигателя, который мог бы буксиром в дальний космос большой объем грузов доставлять", - сказал он.