Физик научил ИИ упрощать сложные уравнения с помощью кубика Рубика

Ученые из Ратгерского университета открыли новый способ упрощения сложных уравнений физики элементарных частиц, вдохновившись кубиком Рубика. Дэвид Ши, профессор кафедры физики и астрономии, долго играл с головоломкой вместе с детьми и заметил, что логика перестановок фигурок напоминает процесс упрощения сложных математических выражений.

Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

«В процессе поиска решений мы обнаружили аналогию между математическим упрощением и решением кубика Рубика. Обе задачи можно рассматривать как перемешивание и распутывание», — рассказал Ши.

Искусственный интеллект как партнер в науке

Идея привела к разработке ИИ, способного разбирать сложные уравнения на более простые шаги. Система изучала примеры упрощенных и «перемешанных» уравнений, распознавала закономерности и училась возвращать их к исходной, более понятной форме.

«Клод здесь фактически работает как аспирант. Он выполнял всю практическую работу, которую обычно делает студент», — отметил Ши.

Особенность проекта в том, что Ши полностью сотрудничал с ИИ Claude, который помогал писать код, проводить эксперименты и готовить статью.

Джек Хьюз, заслуженный профессор физики, подчеркнул значение такого подхода:

«Этот стиль исследований, где люди сотрудничают с агентами ИИ, может значительно ускорить науку. Нам необходимо обучать студентов этому новому формату работы».

Как кубик Рубика объясняет физику

Смысл упрощения уравнений в физике элементарных частиц заключается в том, чтобы выявлять скрытую симметрию и структуру за сотнями членов выражений.

«За сложными вычислениями часто скрывается простая и элегантная закономерность», — объясняет Ши.

Применение ИИ снижает нагрузку на вычислительные мощности и уменьшает ошибки округления, помогая точнее предсказывать результаты экспериментов. Процесс похож на кубик Рубика: уравнение «перемешивается» математическими операциями, а ИИ находит последовательность шагов, чтобы вернуть его к простой форме.

«Наш новый метод позволил достичь практически идеального упрощения, значительно превосходящего предыдущие подходы на основе машинного обучения», — добавляет Ши.

Новые стандарты научной работы

Опыт с ИИ показал и преимущества, и ограничения: система работает быстрее человека, может писать и тестировать код непрерывно, но иногда повторяет ошибки. Поэтому Ши тщательно контролирует процесс, обучая студентов и постдоков взаимодействию с ИИ.

«Ключевым навыком будущих исследователей станет не только решение задач, но и умение направлять ИИ и проверять его работу», — говорит Ши.

Он прогнозирует, что в университетах могут появиться новые курсы по совместной работе с ИИ, где студенты учатся «вайб-кодированию» и «вайб-исследованиям», то есть эффективному партнерству с искусственным интеллектом.

Новые горизонты науки

Проект показывает, что ИИ меняет саму суть того, что может сделать всего один ученый.

«Если освоить эти инструменты, можно решать куда более сложные и амбициозные задачи. Открываются возможности, о которых раньше можно было только мечтать», — говорит Ши.

Совместная работа человека и ИИ превращает громоздкие вычисления в управляемый процесс, ускоряет научные открытия и задает новые стандарты подготовки будущих исследователей.