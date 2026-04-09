Спрогнозирован приход «супер-Эль-Ниньо»

С усиленной версией природного эффекта Эль-Ниньо, который уже окрестили «супер-Эль-Ниньо», предстоит столкнуться Земле в 2026 году. Такой прогноз сделали европейские и американские метеорологи, сообщает телеканал CNBC.

Американские специалисты считают, что явление начнется в период с октября по декабрь и окажет влияние на глобальную циркуляцию атмосферы.

По мнению ученых, в этом году эффект окажется гораздо сильнее обычного Эль-Ниньо, который выражается в изменении температуры поверхности воды в тропической и экваториальной частях Тихого океана.

В случае прихода «супер-Эль-Ниньо» засуха и ограниченные запасы воды могут оказаться даже опаснее, чем нехватка азотных удобрений, заявил главный экономист швейцарского банка UBS Пол Донован.

