Oura запатентовала умное кольцо со сменным аккумулятором

В сфере носимой электроники компания Oura готовится предложить инновацию, которая может решить ключевую проблему умных колец — их ограниченный срок службы из-за износа аккумулятора. Согласно патентной документации, инженеры разработали конструкцию с заменяемой батареей, что позволит продлить функциональность устройств без необходимости их полной замены. Об этом сообщает издание pepelac.news.

Традиционно большинство смарт-колец практически неремонтопригодны, и деградация аккумулятора со временем делает их бесполезными. В новой концепции Oura батарея размещается в отдельном модуле, который можно легко извлечь и заменить, избегая сложных технических процедур.

Патентные изображения показывают, что один из сегментов кольца предназначен для размещения аккумулятора. Этот модуль крепится с помощью магнитов, обеспечивая надёжную фиксацию, а электрический контакт осуществляется через встроенные металлические соединения, что упрощает процесс замены без работы с мелкими разъёмами.

Пока неясно, когда такая технология будет внедрена в коммерческие продукты, так как ранние утечки о следующем поколении Oura Ring не указывают на наличие сменного аккумулятора. Тем не менее, эта идея может стать значительным шагом вперёд для всей категории носимых устройств.

Если разработка будет реализована, она способна изменить подход к эксплуатации смарт-колец, сделав их более долговечными и удобными в обслуживании, в отличие от текущей практики, когда износ батареи требует полной замены устройства.