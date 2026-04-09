$78.391.56

Стало известно, почему российский мессенджер назвали Max

Елена Прошина

Создатели национального мессенджера Max перебрали множество вариантов названия, прежде чем остановиться на нынешнем, рассказал RT гендиректор сервиса Фарит Хуснояров. Он утверждает, что Max — это сокращение от слова «максимум», и оно точнее всего отражает суть приложения: максимум возможностей.

© РИА Новости

Речь идет не только о переписке с друзьями, пояснил топ-менеджер. Пользователи смогут получать услуги, общаться с бизнесом и госучреждениями. Другие варианты названия, которые рассматривались на раннем этапе, отпали довольно быстро — Max передает концепцию лучше всех.

Логотип в виде облака, добавил Хуснояров, символизирует диалог и цифровое общение. В мировой индустрии это распространенный прием: большинство мессенджеров используют в иконках образ сообщения или чата.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram с 6 апреля начал маркировать пользователей, которые заходят в приложение через сторонние «зеркала». При попытке написать такому человеку появляется пометка «неофициальный клиент». В компании пояснили, что использование подобных сервисов снижает защищенность переписки.