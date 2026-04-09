Стало известно, почему российский мессенджер назвали Max

Создатели национального мессенджера Max перебрали множество вариантов названия, прежде чем остановиться на нынешнем, рассказал RT гендиректор сервиса Фарит Хуснояров. Он утверждает, что Max — это сокращение от слова «максимум», и оно точнее всего отражает суть приложения: максимум возможностей.

Речь идет не только о переписке с друзьями, пояснил топ-менеджер. Пользователи смогут получать услуги, общаться с бизнесом и госучреждениями. Другие варианты названия, которые рассматривались на раннем этапе, отпали довольно быстро — Max передает концепцию лучше всех.

Логотип в виде облака, добавил Хуснояров, символизирует диалог и цифровое общение. В мировой индустрии это распространенный прием: большинство мессенджеров используют в иконках образ сообщения или чата.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram с 6 апреля начал маркировать пользователей, которые заходят в приложение через сторонние «зеркала». При попытке написать такому человеку появляется пометка «неофициальный клиент». В компании пояснили, что использование подобных сервисов снижает защищенность переписки.