В Британии исследовали кулон из зуба тюленя возрастом 15000 лет

Ученые из Музея естественной истории (NHM, Лондон) сделали редкое открытие, которое меняет наше представление о жизни людей в доисторической Британии. Речь идет о подвеске из зуба серого тюленя возрастом более 15 000 лет, найденной еще в XIX веке в Кентс-Каверн в Девоне, но долгое время остававшейся загадкой. Первоначально зуб ошибочно относили к наземным животным, таким как барсук или волк.

© naukatv.ru

Современные исследования, опубликованные в журнале Quaternary Science Reviews, подтвердили его подлинность и уникальность.

Тщательно сделанное украшение

Кулон относится к позднему верхнему палеолиту, к мадленской культуре, когда люди создавали предметы не только для практических целей, но и для символического самовыражения. Исследователи применили 3D-анализ поверхности и микрокомпьютерную томографию, чтобы изучить форму зуба, перфорацию и следы износа. Выяснилось, что зуб принадлежал 12-летнему самцу серого тюленя. После извлечения из челюсти его тщательно обработали: корень истончили и отполировали, а отверстие просверлили кремневым инструментом для ношения на шнурке. Со временем отверстие вытянулась, что указывает на интенсивное использование кулона, возможно, в ожерельях или браслетах.

Доктор Сильвия Белло, соавтор исследования, отметила:

«Этот кулон относится к тому времени, когда художественное самовыражение распространялось по всей Европе. Он говорит о том, что люди создавали предметы не только для практического использования, но и в символических и эстетических целях».

Дальние путешествия и связи

Особый интерес представляет место находки. Кентс-Каверн находится более чем в 100 километрах от побережья. Как зуб морского животного оказался так далеко от моря? Ученые предполагают, что это свидетельство миграций древних людей или ранних торговых сетей. Подобные морские артефакты находили на внутренних стоянках по всей Европе, включая Испанию и Францию, что говорит о высоком уровне мобильности и взаимосвязей между группами того времени.

Следы износа и форма перфорации подтверждают, что кулон носили длительное время. Скорее всего, он был не просто украшением, а предметом социальной значимости, отражавшим принадлежность к группе, статус или связь с прибрежной средой.

Символ идентичности и творчества

Подвески из зубов тюленей — редкость в Европе, поэтому находка из Кентс-Каверн особенно ценна. Такие украшения демонстрируют, что даже в суровых условиях ледникового периода люди стремились к самовыражению и создавали предметы с эстетическим смыслом.

Доктор Белло добавляет:

«Подобные предметы, вероятно, имели социальное значение. Они могли показывать статус или принадлежность, а также связь с природой и ресурсами».

Сотни лет кулон оставался неправильно классифицированным из-за ограниченных возможностей XIX века. Сегодня современные технологии позволяют пересмотреть старые коллекции. Подробные записи Уильяма Пенгелли о слоях осадков и местоположении находки дают ученым возможность точно определить ее контекст.

В планах исследователей — изотопные анализы и изучение древней ДНК, чтобы понять географическое происхождение тюленя и особенности перемещений древних людей.