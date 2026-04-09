Солнце убьет еще один космический объект

Ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН наблюдают небесное тело, которое падает на Солнце по той же траектории, что и комета C/2026 A1, сгоревшая в солнечной атмосфере 4 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории.

По данным наблюдателей, в 21:50 по московскому времени объект находился примерно в 5 млн км от поверхности звезды. Прогнозируется, что он погибнет в солнечной атмосфере в промежутке между 1 и 2 часами ночи по Москве.

По оценкам исследователей, речь, скорее всего, идет об очередном фрагменте того же древнего тела, которое ранее породило C/2026 A1. Это подтверждает версию о том, что известная комета была обломком крупной древней кометы, распавшейся в прошлом.

Предварительные размеры объекта — 100–200 метров. Если его орбита полностью совпадает с орбитой C/2026 A1, шансов на выживание практически нет: комета испарится, не достигнув плотных слоев атмосферы. В случае незначительного расхождения траектории теоретически возможен исход, при котором тело переживет сближение.

