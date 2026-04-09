Названы сроки запуска космической обсерватории «Спектр-М»

Космическую обсерваторию "Спектр-М" в рамках проекта "Миллиметрон" намерены запустить в 2036 году.

Об этом сообщил директор Физического института имени П. Н. Лебедева Николай Колачевский на сессии "Фундаментальные космический исследования: от низкой околоземной орбиты до границ Вселенной" на Российском космическом форуме.

"Сейчас летает "Спектр-РГ", и мы ждем, когда наш "Миллиметрон" взлетит в 2036 году, будучи таким дополнением. Поэтому, мне кажется, если мы хотим в 2045-2050-х годах выйти на такие яркие достижения, нам надо уже сегодня тоже закладывать научные, фундаментальные программы в то, куда наша страна будет двигаться уже за рамками текущего федерального проекта", - подчеркнул он.

Как подчеркивают специалисты, это единственный в мире комплекс приборов с параметрами, которые раньше нигде не были реализованы. По словам разработчиков, новая обсерватория сможет дать данные, которые позволят, например, заглянуть в самую середину "кротовой норы". Проект космической обсерватории "Спектр-М" сейчас находится в активной стадии разработки. Ведутся работы по созданию уникального бортового комплекса научной аппаратуры.

"Спектр-М" должна стать самой чувствительной и самой зоркой космической обсерваторией в миллиметровом диапазоне длин волн среди всех, что когда-либо были созданы или пока только запланированы. Специалисты уже изготовили макет системы главного зеркала, которое в НПО Лавочкина называют сердцем обсерватории. Разработана модель для настройки зеркал обсерватории "Спектр-М". Параллельно идет работа над бортовой системой охлаждения. Она должна сделать аппарат не только одной из самых чувствительных обсерваторий, но и самой холодной в истории астрономии.

Как подчеркнул Николай Колачевский, новая обсерватория обеспечит рекордную чувствительность и исключительно высокое угловое разрешение в миллиметровом диапазоне. Именно сочетание этих характеристик, как считают в организации, позволит получить качественно новые достоверные данные об объектах Вселенной и ее эволюции.

Кстати, из зала прозвучал вопрос о материалах, которые используются при создании такой уникальной аппаратуры. Это серьезнейший научный аспект, связанный с композитами.