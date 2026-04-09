В России предложили запустить малые спутники для исследования Луны

Малые спутники формата Cubsat имеют большой потенциал в полете до Луны, поскольку их маневренность позволяет покинуть орбиту Земли, у РФ есть для этого технологии. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор компании, разрабатывающей двигатели для малых спутников, "Современный инжиниринг и автоматика" Роман Захаров.

Ранее компания разработала двигатель малой тяги "ПАРом". Особенность технологии в компактности. Габариты самого движителя составляют 30 мм. Вся конструкция двигательной установки сибирских инженеров в отличие от существующих аналогов двигателей более емкая - 80 мм, содержит электронику и баки с топливом.

"Мы можем очень быстро передать достаточно большой импульс спутнику для того, чтобы он полетел в сторону Луны, быстро улетая с Земли, и чтобы успел не упасть на поверхность Земли. Поэтому, если НГУ, Решетнев или еще кто-то хочет сделать такую миссию, мы с удовольствием в этом поучаствуем", - сказал он.

Захаров подчеркнул, что разработанный в компании двигатель очень хорошо подходит для маневров, чтобы выйти за орбиту Земли.

"Несмотря на то, что у него скромные характеристики по испускаемой тяге в сравнении с другими видами двигателей, у нас есть одно большое преимущество: у нас высокая тяга у этого двигателя при малом потреблении электроэнергии, которую получает Солнце", - добавил разработчик.

Ракета-носитель SLS с космическим кораблем "Орион" в рамках миссии "Артемида-2" стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (2 апреля 01:35 мск) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди. Общая продолжительность миссии рассчитана на 10 дней. Последняя пилотируемая миссия к Луне состоялась в декабре 1972 года в рамках американской экспедиции "Аполлон-17".