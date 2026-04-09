Кононенко рассказал о строгой диете российских космонавтов на орбите

Российские космонавты гораздо строже американских коллег соблюдают диету в условиях невесомости, ограничивая потребление различных соусов и специй, рассказал начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Олег Кононенко на первом Российском космическом форуме, передает ТАСС.

«Американцы используют кетчупы, специи в большем объеме, чем космонавты. Мы начинаем использовать добавки только спустя 2-3 месяца после начала полета. Еда начинает приедаться, и мы пытаемся сделать продукты более разнообразными с точки зрения вкусов, используя различные топпинги и добавки. Американцы практически все едят с чем-то», – пояснил Кононенко.

Форум проходит в рамках Недели космоса, которая впервые состоится в России с 6 по 12 апреля. Указ об учреждении этого ежегодного мероприятия президент подписал в конце 2025 года. Организацией события занимается Роскосмос.

Масштабная программа 2026 года приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Официальным стартом мероприятий станет отправка на орбиту специальной эмблемы, в основе которой лежат цифра 65, виток вокруг Земли и знаменитая фраза «Поехали!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир отряда космонавтов Олег Кононенко предложил создать специальную посуду для ощущения аромата кофе на орбите.

Диетолог Бурляева сообщила о наличии 250 различных блюд в рационе экипажа.