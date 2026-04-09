Экипаж МКС впервые использовал нейросеть на орбите

Экипаж Международной космической станции впервые в своей работе использует искусственный интеллект на орбите. Модель работает полностью автономно от наземных серверов, сообщил космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. В частности, нейросеть распознает человеческую речь и обрабатывает записи. В результате космонавты получают текст в нужном формате - например, заметки или короткое резюме сказанного. Подробнее о том, как используют ИИ в космосе Авторадио рассказал эксперт в области ИИ, директор Лаборатории искусственного интеллекта «AIIA» Адам-Сергей Авакян.

«Сегодня использование искусственного интеллекта в космосе - это в первую очередь вспомогательная функция, связанная с рутиной. По сути, это можно сравнить с тем, как на Земле мы сегодня используем ИИ для написания писем, подготовки отчётов, протоколы, там поиск нужной информации. То есть так или иначе, снижаем нагрузку на сотрудников внутри компании. Примерно ту же роль он начинает играть и на орбите. Он помогает экипажу быстрее обрабатывать информацию, меньше времени тратит на вот эту саму техническую рутину. Но в перспективе значение ИИ, естественно, намного серьёзнее. Речь идёт уже не только об удобстве, а о системах, которые смогут помогать в диагностике оборудования, анализе данных, какая-то предиктивная аналитика уже будет. Поддержки экипажа и повышения самой автономности уже вот этих космических миссий».

Напомню, 12 апреля мир отметит 65-летие первого полета человека в космос. К этой дате в России приурочена «Неделя космоса», она проходит с 6 по 12 апреля при информационной поддержке Авторадио.