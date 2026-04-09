В Великом Новгороде обнаружили «матушкину плетку» XII века

На ежегодной конференции Новгородского музея-заповедника археологи представили находки Троицкого XVII раскопа. Среди них — уникальный предмет XII века — навершие плётки из моржового клыка с надписью «Ненькин батог» («матушкина плётка»). О находке сообщает пресс-релиз, поступивший в редакцию.

Находка была сделана в слоях XII века — наиболее насыщенного и информативного периода раскопа, где найдено большое количество предметов, свидетельствующих о высоком социальном и имущественном статусе владельцев «троицких» усадеб и развитой письменной культуре.

Навершие выполнено из моржового клыка и отличается высоким уровнем художественной обработки. Сохранившаяся надпись делает предмет особенно ценным: подобные изделия с текстом встречаются редко. Это один из немногих предметов с надписями, обнаруженных в ходе раскопок 2022-2025 гг.

Надпись «матушкина плётка» указывает на персональный характер предмета и ее принадлежность конкретному владельцу, вернее — владелице. При этом наличие надписи на навершии — еще одно свидетельство распространённости письменной культуры в среде новгородцев в эпоху средневековья.

Контекст находки — усадебный комплекс XII века — указывает на высокий социальный статус владельцев. Среди других находок, сделанных на этой усадьбе — берестяные грамоты, печати и предметы импорта, украшения и предметы христианского культа, что позволяет говорить об активной вовлеченности жителей этого участка в экономическую и административную жизнь города.

Элитарный характер Троицких усадеб, по мнению В.Л. Янина, был связан с их принадлежностью в XII – начале XIII в. клану боярина Мирослава (Мирошки) Нездинича, его предков и потомков.

После камеральной обработки и реставрации эта уникальная находка пополнит коллекцию Новгородского музея-заповедника. Обнаружение подобных предметов позволяет не только уточнить детали материальной культуры, но и приблизиться к пониманию личного пространства и повседневной жизни новгородцев XII века.