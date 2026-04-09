В Антарктиде обнаружили ранее неизвестный остров

Международная экспедиционная группа обнаружила в Антарктиде ранее неизвестный остров. Ему пока не присвоили название. Открытие сделали в северо-западной части моря Уэдделла. Ученые в ходе обследования местности заметили айсберг, который показался каким-то грязным. Приблизившись, они поняли, что это не лед, а скала.

Члены экспедиции обследовали морское дно с помощью бортового многолучевого эхолота. Также был использован беспилотник. Полученные изображения проанализировали для создания модели рельефа и измерения береговой линии.

Исследование показало, что длина острова составляет 130 метров, ширина 50 метров. Он выступает из воды на 16 метров. Ученые отметили, что из-за покрывающего ег льда его нельзя было отличить от айсбергов на спутниковых снимках.

Экспедиция также оценила состояние морского льда в Антарктиде. Он долгое время считался стабильным. Но с 2017 года площадь летнего морского льда в северо-западной части моря Уэдделла резко сократилась.

Ученые заявили, что морской лед продемонстрировал «удивительно сильное» поверхностное таяние. Зонды выявили большое количество пресной талой воды внутри и подо льдом. Это оказывает сильное влияние на развитие местных экосистем и взаимодействие соленой морской и талой вод в регионе, сообщает Институт Альфреда Вегенера.

Ранее российские ученые открыли в Антарктиде новый оазис. Он расположен на мысе Беркс. Это свободная ото льда зона, покрывая горами и долинами. Средняя температура воздуха там составляет минус 12 градусов.