«Очень сложно»: ученый рассказал о главных препятствиях на пути к продлению жизни людей

Генетик и основатель компании по разработке инновационных лекарств Артур Исаев в беседе с KP.RU рассказал, с какими вызовами придется столкнуться науке на пути к значительному продлению жизни. По его словам, справиться с этими трудностями будет «очень сложно», но работа уже идет.

Вклад генетики в продолжительность жизни ученый оценивает в 90% — именно гены предопределяют «потолок», до которого может дожить конкретный человек. Остальные 10% — это образ жизни, среда и социально-экономические факторы. Чтобы поднять этот предел, по словам эксперта, нужно менять сами гены.

Сегодня главные медицинские вызовы, мешающие людям жить дольше, — саркопения (необратимая потеря мышечной массы), хроническое воспаление и нейродегенерация. Именно они лежат в основе большинства заболеваний, сокращающих жизнь, включая атеросклероз, болезни сердца и деменцию.

Однако, по мнению Исаева, в ближайшие 20–40 лет у человечества появятся инструменты для контроля этих процессов. Наибольший потенциал он видит в клеточных технологиях (создание резервных копий клеток и тканей) и генной терапии. Ученый уверен, что именно на базе генной терапии будут созданы наиболее эффективные препараты против старения.

Самый простой способ дожить до этих прорывов, по словам эксперта, — уже сегодня соблюдать простые правила: больше двигаться, не переедать, ограничить сладкое, нормализовать сон и поддерживать социальные контакты.