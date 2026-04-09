В России разработали прототип системы спасения в открытом космосе. Об этом сообщает газета «Известия».

© Lenta.ru

Модель системы спасения предложили специалисты Московского государственного технического университета имени Николая Баумана.

В настоящее время устройство реализовано в виде экспериментального стенда, позволяющего проводить отладку систем позиционирования космических аппаратов. «Это баллон со сжатым воздухом с четырьмя соплами, которые расположены под прямым углом друг к другу. Когда через них пускают газ, одни раскручивают платформу по часовой стрелке, а другие — против», — сказал доцент кафедры Вакуумная и компрессорная техника вуза Михаил Зеленов.

По его словам, в перспективе систему можно использоваться для организации спасения космонавтов.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что перспективная Российская орбитальная станция (РОС) на начальных этапах должна работать без участия человека.

По его словам, Международную космическую станцию (МКС) планируется завершить сводить с околоземной орбиты в 2030 году.