Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит сверхэкономичное ядро

Судя по утечкам, следующий топовый Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 получит специальное сверхэкономичное ядро. Оно будет заниматься мелкими фоновыми делами, чтобы экономить заряд батареи.

В процессоры якобы появится LPE-ядро. Оно будет следить за датчиками, обрабатывать уведомления, поддерживать режим Always-on Display — всё то, для чего сейчас приходится ненадолго пробуждать основные ядра.

Также слухи говорят, что компания изменит общую схему работы ядер. Вместо нынешних двух быстрых и шести обычных ядер в новом чипе будет два быстрых, плюс два набора по три ядра средней мощности.